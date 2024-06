Abertura Nacional da Colheita do Milho 2ª safra reúne lideranças do agronegócio em Nova Mutum A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT...

A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) participaram da Abertura Nacional da Colheita do Milho 2ª Safra, realizada na sexta-feira (21/06) na Fazenda Dalla Libera, em Nova Mutum. O evento, promovido pelo Canal Rural Mato Grosso e pela Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo (Abramilho), contou com o patrocínio do Senar-MT e reuniu importantes figuras do setor agropecuário.

