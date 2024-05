Acionistas estrangeiros lucram com Petrobras em detrimento dos brasileiros

Alto contraste

A+

A-

O vice-presidente e diretor administrativo da Associação dos Engenheiros da Petrobras (AEPET), Fernando Siqueira, traçou um panorama preocupante da situação do setor petrolífero no Brasil, no último painel do Seminário da Energia, realizado de 21 a 22 de maio, na Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt). Siqueira criticou a entrega da riqueza nacional à iniciativa privada, a falta de benefícios para a população e o alto preço dos combustíveis.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• 200 kg de drogas apreendidas em ação da PRF na BR-070 em Mato Grosso

• Acionistas estrangeiros ficam com 67% dos lucros da Petrobras em cima de altos preços aos brasileiros, aponta engenheiro

• Operação ‘Campo Minado’ explode tráfico de drogas em Cáceres



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.