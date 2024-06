Adolescente é apreendida transportando drogas em ônibus na rodovia MT-010: Apreensão em Flagrante

Alto contraste

Adolescente é apreendida transportando drogas em ônibus na rodovia MT-010

Na noite desta terça-feira (4), uma adolescente foi apreendida em flagrante pela Polícia Civil enquanto transportava 20 tabletes de maconha e 12 de skunk em um ônibus na MT-010. A jovem, que viajava com destino a Campo Novo do Parecis, estava com as drogas acondicionadas em duas malas no bagageiro do veículo.

