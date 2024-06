Alerta no Pantanal: Incêndios crescem 974% em 2024

Alto contraste

Incêndios no Pantanal crescem 974% em 2024 e Mato Grosso está entre os estados mais afetados

Após uma intensa temporada de incêndios em novembro passado, o Pantanal volta a ficar sob alerta. De janeiro ao início de junho de 2024, os focos de incêndio no bioma aumentaram 974% em comparação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do Programa de BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

