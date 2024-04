Alerta: Produção de milho em Mato Grosso enfrenta desafios com atraso das chuvas

Alto contraste

A+

A-

milho - Fotos do Canva milho - Fotos do Canva (Cenário MT)

Em declarações prestadas nesta quarta-feira (27), o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja-MT), Lucas Beber, expressou sérias preocupações acerca do atraso na temporada de chuvas e seu consequente impacto na produção de milho na região. Beber enfatizou que esse cenário já resultou em perdas consideráveis, estimadas em aproximadamente 40% do potencial previsto para a safra.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT

• Produção de milho em Mato Grosso sofre com atraso das chuvas, alerta presidente da Aprosoja-MT

• BR 163 escoa cerca de 50 milhões de toneladas de grãos e insumos por ano

• Nota Luverdense: Mais de 4.500 contribuintes participaram do Sorteio de Páscoa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.