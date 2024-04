Apostador de Sinop fatura prêmio na Quina

Alto contraste

O apostador de Sinop teve sorte ao acertar quatro dos cinco números sorteados na Quina, levando para casa um prêmio de R$ 8,9 mil. Com bilhetes simples, ele investiu apenas R$ 2,5 por aposta e acabou sendo premiado. Já um bolão com 4 participantes em Cuiabá ganhou R$ 17,8 mil, apostando com 6 números a partir de R$ 15.

