Arena Pantanal: palco da semifinal do Mato-grossense de Futebol e Estadual de Jiu Jitsu Esportivo

A Arena Pantanal recebe no próximo sábado (16.03) a partida entre Mixto e União de Rondonópolis pela semifinal do Campeonato Mato-grossense de Futebol. A programação no complexo esportivo gerido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) conta ainda com o Campeonato Estadual de Jiu Jitsu Esportivo, que ocorre no domingo (17), no Ginásio Aecim Tocantins.

