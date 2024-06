Assalto a restaurante em Cuiabá deixa funcionários como reféns Um assalto a mão armada terminou com reféns na madrugada deste sábado (15) em um restaurante do bairro Jardim Imperial, em Cuiabá...

Alto contraste

A+

A-

Funcionários são feitos reféns durante assalto a restaurante em Cuiabá

Um assalto a mão armada terminou com reféns na madrugada deste sábado (15) em um restaurante do bairro Jardim Imperial, em Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, um homem armado rendeu os funcionários do estabelecimento e os trancou no banheiro antes de fugir com cerca de R$ 900.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Funcionários são feitos reféns durante assalto a restaurante em Cuiabá

• Jovem de 12 anos continua desaparecido no Rio Verde; buscas continuam neste domingo

• Polícia Civil investiga feminicídio de jovem de 18 anos em Guiratinga



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.