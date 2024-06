Cenário MT |Do R7

Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprova criação do Fundo Amigo da Floresta - Uma nova era para a preservação ambiental A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT) aprovou a criação do Fundo Amigo da Floresta (3F), visando a facilitar doações...

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT) aprovou a criação do Fundo Amigo da Floresta (3F), visando a facilitar doações para a criação, regularização e manutenção de parques e unidades de conservação. A Lei 12.548, sancionada pelo governador Mauro Mendes, foi oficialmente publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira (13).

