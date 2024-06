Cenário MT |Do R7

Associação de corredores de Lucas e técnica esportiva são homenageadas pela Câmara

A Associação de Corredores de Lucas do Rio Verde (ACORRLRV) e a técnica esportiva Cristiani Mori Tanaka foram homenageadas hoje pela Câmara Municipal com moções de aplausos. As propostas foram apresentadas pelo vereador Ademilson “Zinho” e receberam apoio unânime dos parlamentares.

