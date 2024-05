Atividades de dança e funcional movimentam as praças de Lucas do Rio Verde As atividades de dança e ginástica funcional em Lucas do Rio Verde, promovidas pelo Programa Viva Lucas, através da Secretaria de...

(Foto: Ascom Prefeitura/Watyson Fernando)

As atividades de dança e ginástica funcional em Lucas do Rio Verde, promovidas pelo Programa Viva Lucas, através da Secretaria de Esporte e Lazer, continuam movimentando as praças da cidade no período noturno e finais de tarde. Uma forma de aproveitar os espaços públicos e também os ginásios em alguns bairros, promovendo o bem-estar para os luverdenses.

