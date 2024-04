Audiência Pública em Sinop discute a duplicação da BR-163

Alto contraste

O diretor-geral da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale Rodrigues, estará em Mato Grosso para discutir as alternativas visando à duplicação do trecho entre Sinop e a divisa do Pará da BR-163. Ele participará de uma audiência pública, marcada para o dia 9 de maio, a convite do deputado Diego Guimarães (Republicanos), autor do requerimento para o evento.

