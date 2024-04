Aumento do nível do Rio Araguaia em Barra do Garças surpreende moradores

Nos últimos dias, as chuvas que caíram na região fizeram com que o nível do rio Araguaia, em Barra do Garças, a 511 km de Cuiabá, aumentasse em 10%, conforme informou o Coordenador da Defesa Civil do município, Ygor Cardoso. O cenário atraiu a atenção dos moradores locais, que registraram vídeos da situação.

