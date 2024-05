Aumento nos acidentes aéreos agrícolas em Mato Grosso: Setor em alerta Mato Grosso, um dos principais produtores de grãos do Brasil, tem enfrentado um aumento preocupante no número de quedas de aeronaves...

Aumento nos acidentes aéreos agrícolas em Mato Grosso preocupa setor

Mato Grosso, um dos principais produtores de grãos do Brasil, tem enfrentado um aumento preocupante no número de quedas de aeronaves agrícolas em 2024. De acordo com o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (SINDAG), foram registrados oito acidentes até o momento, enquanto em todo o ano de 2023, o estado contabilizou nove incidentes.

