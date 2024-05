Cenário MT |Do R7

Bombeiros de Mato Grosso em ação: 10º dia de buscas por família desaparecida nas enchentes do RS Equipes de socorristas do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso chegaram ao décimo dia de buscas por seis membros de uma família desaparecida...

Bombeiros de Mato Grosso entram no 10º dia de buscas por família desaparecida nas enchentes do RS

Equipes de socorristas do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso chegaram ao décimo dia de buscas por seis membros de uma família desaparecida em Encantado, no Rio Grande do Sul, devido às enchentes que atingiram a região.

