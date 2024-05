Bombeiros de Mato Grosso se unem em missão de resgate no Rio Grande do Sul Um grupo de socorristas do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso iniciou, nesta quarta-feira (16), uma missão de resgate para salvar...

Bombeiros de Mato Grosso iniciam resgate de família soterrada no Rio Grande do Sul

Um grupo de socorristas do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso iniciou, nesta quarta-feira (16), uma missão de resgate para salvar seis membros de uma mesma família que estão soterrados em lama e destroços no município de Encantado, no Rio Grande do Sul. A operação foi desencadeada devido às recentes enchentes que devastaram a região.

