Cenário MT |Do R7

Bombeiros em ação: mergulho para localizar vítima de afogamento no Rio Verde Equipe do Corpo de Bombeiros (13ª CBM) de Lucas do Rio Verde está se preparando para iniciar operação de mergulho para localizar...

Alto contraste

A+

A-

Bombeiros iniciam mergulho para localizar vítima de afogamento no Rio Verde

Equipe do Corpo de Bombeiros (13ª CBM) de Lucas do Rio Verde está se preparando para iniciar operação de mergulho para localizar o corpo de uma pessoa no Rio Verde.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Bombeiros iniciam mergulho para localizar vítima de afogamento no Rio Verde

• Recém-nascido cai de bebê conforto durante acidente de carro em Nova Mutum

• Falsas investidoras aplicavam golpes em idosos e acabam presas em Mato Grosso



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.