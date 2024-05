Cenário MT |Do R7

Câmara aprova concessão de terreno para estacionamento de caminhões em Lucas do Rio Verde A Câmara de Lucas do Rio Verde aprovou nesta segunda-feira (27) a concessão de um terreno para o Sest/Senat com o objetivo de implantar...

A Câmara de Lucas do Rio Verde aprovou nesta segunda-feira (27) a concessão de um terreno para o Sest/Senat com o objetivo de implantar um estacionamento para caminhões, um projeto antigo que enfrentou diversas dificuldades ao longo dos anos. A área concedida, localizada em frente à BRF no Distrito Industrial, será gerida pelo Sest/Senat, que vai implementar o projeto.

