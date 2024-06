Campanha "Juntos por Elas" intensifica ações contra violência doméstica em Mato Grosso

Alto contraste

A campanha “Juntos por Elas”, idealizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, iniciou uma nova rodada de ações esta semana, visando sensibilizar a sociedade no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Como parte das ações, banheiros femininos de bares, academias e shoppings em Cuiabá estão sendo equipados com adesivos do Sinal para Ajuda, destinados a mulheres que necessitam de socorro.

