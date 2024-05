Campanha solidária arrecada toneladas de doações para vítimas de enchentes no RS ![CDATA[ A Campanha Juntos Somos Mais já arrecadou mais de 228 toneladas de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do...

A Campanha Juntos Somos Mais já arrecadou mais de 228 toneladas de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Foram encaminhados ao Estado carretas com água, roupas, alimentos, cobertores e colchões que proporcionarão alívio às comunidades severamente afetadas pela recente calamidade natural.

