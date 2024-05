Cenário MT |Do R7

CBF adia rodadas do Brasileirão devido a tragédia climática A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), anunciou a suspensão de duas rodadas do Brasileirão, por conta da tragédia climática...

Urgente! CBF adia rodadas 7 e 8 do Brasileirão. Foto: Divulgação Internacional

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), anunciou a suspensão de duas rodadas do Brasileirão, por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Desta maneira, os jogos da sétima e oitava rodadas não vão mais ser disputadas.

