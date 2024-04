CBF divulga datas e horários dos jogos da Série D com Mixto e União Rondonópolis A CBF divulgou nesta segunda-feira (22), a tabela detalha das quatro primeiras rodadas da Série D do Campeonato Brasileiro, onde...

Mixto e União Rondonópolis: confira as datas e horários do jogos da Série D. Foto: Divulgação Mixto

A CBF divulgou nesta segunda-feira (22), a tabela detalha das quatro primeiras rodadas da Série D do Campeonato Brasileiro, onde estão União Rondonópolis e Mixto como representantes do Mato Grosso. Os dois times do estado estão no grupo A-5, onde os quatro primeiros colocados se classificam para a segunda fase.

