Churrasco em família termina em tragédia com explosão em Mato Grosso

Explosão em churrasqueira deixa mãe e filhos feridos em Mato Grosso

No Bairro Alvorada, em Cuiabá-Mato Grosso, um churrasco terminou em tragédia no último domingo (10), quando uma mãe de 24 anos e seus dois filhos, de 3 anos e 1 ano e 7 meses, sofreram queimaduras graves. Familiares agora buscam apoio financeiro nas redes sociais para auxiliar no tratamento das vítimas.

