Clássico gaúcho: Grêmio x Internacional ao vivo! É dia de clássico no futebol gaúcho! Pela Rodada 11 do campeonato, Grêmio e Internacional se enfrentam neste sábado, 22 de junho...

Onde assistir Grêmio x Internacional ao vivo - Fase única neste sábado (22/06/2024). Foto: Lucas Uebel/GFBPA (Lucas Uebel/Lucas Uebel/Gremio FBPA)

É dia de clássico no futebol gaúcho! Pela Rodada 11 do campeonato, Grêmio e Internacional se enfrentam neste sábado, 22 de junho de 2024, às 17h30 de Brasília. A rivalidade entre esses dois times promete um jogo eletrizante, com muita emoção e disputa em campo. Os torcedores estão ansiosos para ver quem sairá vitorioso desse confronto histórico. Preparem-se para uma partida intensa e cheia de reviravoltas, pois o clima de tensão já toma conta do estádio. É hora de torcer e vibrar com mais um clássico entre Grêmio e Internacional!

