Confronto armado resulta na morte de bandidos durante assalto em Mato Grosso Dois indivíduos, ambos na faixa etária de 26 e 24 anos, encontraram um fim trágico após um embate com a Polícia Militar na manhã...

Bandidos morrem em troca de tiros durante assalto em Mato Grosso

Dois indivíduos, ambos na faixa etária de 26 e 24 anos, encontraram um fim trágico após um embate com a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (26) em Barra do Garças-Mato Grosso. Eles são apontados como os possíveis autores de um assalto em um estabelecimento comercial situado no Bairro Jardim Nova Barra, conforme informações fornecidas pelas autoridades policiais.

