Confronto com a PM resulta na morte de suspeito de homicídio em Barra do Garças

Um dos suspeitos de envolvimento no homicídio de um empresário dono de uma tabacaria em Barra do Garças, no dia 24 de maio, foi morto em confronto com a Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (12). A ação aconteceu durante uma operação que buscava coletar informações para subsidiar as investigações do caso.

