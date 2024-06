Cenário MT |Do R7

Confronto com a Polícia: Suspeitos da morte de mulher decapitada são mortos após troca de tiros Morreram após confrontar as equipes da Polícia Militar, os principais suspeitos no envolvimento na morte de uma mulher, que teve...

Alto contraste

A+

A-

Envolvidos na morte da mulher que teve pescoço decapitado trocam tiros com a polícia militar

Morreram após confrontar as equipes da Polícia Militar, os principais suspeitos no envolvimento na morte de uma mulher, que teve o pescoço decapitado. O crime aconteceu na manhã dessa terça-feira (18) em São José do Rio Claro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Envolvidos na morte da mulher que teve pescoço decapitado trocam tiros com a Polícia Militar

• Dois irmãos morrem em grave acidente na BR-174 em Cáceres

• "Juntos por elas": Campanha de Mato Grosso intensifica ações contra violência doméstica



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.