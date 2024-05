Confronto decisivo na Bundesliga: Fortuna Düsseldorf x Bochum

Alto contraste

Onde assistir Fortuna Düsseldorf x Bochum ao vivo - Bundesliga nesta segunda-feira (27/05/2024). Foto: Divulgação Fortuna Dusseldorf

Nesta segunda-feira teremos um confronto decisivo pela Bundesliga, no Playoff de rebaixamento, entre Fortuna Düsseldorf e Bochum. As equipes entram em campo às 15h30 de Brasília, em busca da permanência na primeira divisão do futebol alemão. Ambos os times precisam da vitória para evitar a queda e garantir a permanência na elite do futebol alemão. O clima é de tensão e emoção no estádio, com as torcidas apoiando suas equipes do início ao fim. Quem sairá vitorioso dessa batalha? Vamos acompanhar juntos esse confronto eletrizante!

