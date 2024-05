Confronto decisivo no Campeonato Italiano: Salernitana x Hellas Verona Estamos na Rodada 37 do Campeonato Italiano e teremos um confronto emocionante entre Salernitana e Hellas Verona. As equipes entram...

Alto contraste

A+

A-

Onde assistir Salernitana x Hellas Verona ao vivo - Campeonato Italiano nesta segunda-feira (20/05/2024). Foto: Divulgação Salernitana

Estamos na Rodada 37 do Campeonato Italiano e teremos um confronto emocionante entre Salernitana e Hellas Verona. As equipes entram em campo nesta segunda-feira, 20/05/2024, às 13h30 (horário de Brasília), em busca de uma vitória que pode ser decisiva para suas pretensões na competição. O Salernitana precisa somar pontos para tentar escapar do rebaixamento, enquanto o Hellas Verona busca se manter na parte de cima da tabela. Será um duelo de muita intensidade e emoção, com as duas equipes lutando até o último minuto em busca dos três pontos. Preparem-se para mais um grande jogo de futebol no Campeonato Italiano!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Salernitana x Hellas Verona ao vivo - Campeonato Italiano nesta segunda-feira (20/05/2024)

• Jogos de hoje - Confira a agenda esportiva deste domingo (19/05/2024)

• Mato Grosso: Maior malha rodoviária estadual do Brasil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.