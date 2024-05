Confronto eletrizante: Botafogo x Vitória ao vivo! Nesta quinta-feira (2) tem um confronto eletrizante pela Terceira fase da Copa do Brasil, entre Botafogo e Vitória. As duas equipes...

Onde assistir Botafogo x Vitória ao vivo - Copa do Brasil nesta quinta-feira (02/05/2024). Foto: Vitor Silva/BFR

Nesta quinta-feira (2) tem um confronto eletrizante pela Terceira fase da Copa do Brasil, entre Botafogo e Vitória. As duas equipes entram em campo às 19h00 de Brasília, em busca da classificação para a próxima fase da competição. O clima promete esquentar no duelo de hoje, com as duas equipes buscando a vitória a todo custo. Quem sairá vitorioso dessa batalha em campo? Só acompanhando essa partida para descobrir!

