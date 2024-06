Confronto eletrizante: Brusque x Ceará ao vivo no Campeonato Brasileiro Série B É com muita emoção que trago para vocês mais um jogo da Fase única do Campeonato Brasileiro Série B, entre Brusque e Ceará, que acontecerá...

Onde assistir Brusque x Ceará ao vivo - Campeonato Brasileiro Série B neste domingo (16/06/2024). Foto: @bkzphoto / Brusque Fc

É com muita emoção que trago para vocês mais um jogo da Fase única do Campeonato Brasileiro Série B, entre Brusque e Ceará, que acontecerá neste domingo, dia 16/06/2024, às 16h00 de Brasília. Hoje teremos um confronto eletrizante entre duas equipes em busca da vitória. O time da casa vem com tudo para cima do adversário, buscando os três pontos e a ascensão na tabela. Já a equipe visitante não vai facilitar e promete um jogo duro, com muita garra e determinação. Preparem-se para 90 minutos de muita emoção e futebol de alto nível!

