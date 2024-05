Confronto eletrizante entre Fiorentina e Napoli no Campeonato Italiano Estamos na reta final do Campeonato Italiano, e nesta sexta-feira teremos um confronto eletrizante pela Rodada 37 entre Fiorentina...

Onde assistir Fiorentina x Napoli ao vivo - Campeonato Italiano nesta sexta-feira (17/05/2024). Foto: Divulgação Fiorentina

Estamos na reta final do Campeonato Italiano, e nesta sexta-feira teremos um confronto eletrizante pela Rodada 37 entre Fiorentina e Napoli. As duas equipes entram em campo em busca de uma vitória que pode ser crucial para suas posições na tabela. O jogo promete muita emoção e lances de tirar o fôlego, com os jogadores dando o seu melhor em busca dos três pontos. A partida está marcada para às 15h45 de Brasília, e os torcedores podem esperar um duelo de muita intensidade e rivalidade. Preparem-se para acompanhar mais um grande jogo do Campeonato Italiano!

