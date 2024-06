Confronto emocionante na Eurocopa: Dinamarca x Inglaterra ao vivo

Alto contraste

A+

A-

Onde assistir Dinamarca x Inglaterra ao vivo - Eurocopa nesta quinta-feira (20/06/2024). Foto: Divulgação Dinamarca

Estamos aqui para mais um emocionante confronto pela Eurocopa, válido pela fase de grupos, entre Dinamarca e Inglaterra. As duas equipes entram em campo nesta quinta-feira, 20 de junho de 2024, às 13h00 (horário de Brasília), em busca da vitória que pode garantir a classificação para a próxima fase. O clima no estádio é de total expectativa, com as torcidas empolgadas e os jogadores prontos para dar o seu melhor em campo. Quem sairá vitorioso deste duelo tão aguardado? Acompanhe conosco cada lance e emoção deste grande jogo!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Vitória x Atlético-MG ao vivo - Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (20/06/2024)

• Onde assistir Espanha x Itália ao vivo - Eurocopa nesta quinta-feira (20/06/2024)

• Onde assistir Dinamarca x Inglaterra ao vivo - Eurocopa nesta quinta-feira (20/06/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.