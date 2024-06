Cenário MT |Do R7

Confronto emocionante na Eurocopa: Eslováquia x Ucrânia

Seleção da Eslovaquia. Foto: Uefa (THOMAS KIENZLE/AFP via Getty Images)

Hoje temos um confronto emocionante pela Eurocopa, válido pela Fase de grupos, entre Eslováquia e Ucrânia. As duas equipes entram em campo nesta sexta-feira, 21 de junho de 2024, às 10h00 no horário de Brasília, em busca da vitória que pode garantir a classificação para a próxima fase da competição. Com muita garra e determinação, os jogadores prometem um duelo intenso e cheio de emoções para os torcedores que acompanham essa partida. Preparem-se para mais um jogo eletrizante na Eurocopa!

