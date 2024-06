Confronto emocionante na Eurocopa: Romênia x Ucrânia ao vivo!

Alto contraste

Seleção da Romênia. Foto: Divulgação Romênia

Estamos de volta à Eurocopa, com mais um emocionante confronto pela fase de grupos! Nesta segunda-feira, 17 de junho de 2024, Romênia e Ucrânia se enfrentam em um duelo que promete muita emoção e rivalidade. As duas equipes vão em busca da vitória para garantir uma boa posição na tabela e seguir em frente na competição. O jogo está marcado para as 10h00 de Brasília e os torcedores já estão ansiosos para ver quem sairá vitorioso deste confronto. Preparem-se para mais um grande espetáculo do futebol europeu!

