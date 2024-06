Cenário MT |Do R7

Confronto emocionante no Campeonato Brasileiro: Cruzeiro x Cuiabá Hoje temos um confronto emocionante pela Fase única do Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro enfrenta o Cuiabá. As equipes entram...

Alto contraste

A+

A-

Onde assistir Cruzeiro x Cuiabá ao vivo - Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (13/06/2024). Foto: AssCom Dourado

Hoje temos um confronto emocionante pela Fase única do Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro enfrenta o Cuiabá. As equipes entram em campo nesta quinta-feira, 13/06/2024, às 19h00 (horário de Brasília), em busca da vitória e dos preciosos pontos na tabela. O jogo promete ser disputado, com muita emoção e lances de tirar o fôlego. Fiquem ligados para acompanhar cada lance dessa partida eletrizante!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Jogos de hoje - Confira a agenda esportiva desta quinta-feira (13/06/2024)

• Onde assistir Cruzeiro x Cuiabá ao vivo - Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (13/06/2024)

• Polícia cumpre 35 ordens judiciais para apurar furto de armas de fogo no Fórum de Água Boa



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.