Confronto emocionante no Campeonato Brasileiro Série B

Hoje é dia de mais um confronto emocionante pela Fase única do Campeonato Brasileiro Série B! O Guarani enfrenta o Ituano nesta terça-feira, 18/06/2024, às 19h00 de Brasília. As duas equipes entram em campo em busca da vitória para subir na tabela e se aproximar do tão sonhado acesso. O clima no estádio está eletrizante e a torcida promete empurrar o time rumo à vitória. Quem sairá vitorioso deste duelo? Só acompanhando a partida para descobrir!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.