Confronto emocionante no Campeonato Brasileiro Série D Hoje é dia de mais um confronto emocionante pela Primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D! O São José-SP enfrenta o Patrocinense...

Alto contraste

A+

A-

Lance de Patrocinense x São José. Foto: Instagram Patrocinense

Hoje é dia de mais um confronto emocionante pela Primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D! O São José-SP enfrenta o Patrocinense nesta quarta-feira, 12/06/2024, às 20h00 de Brasília. As equipes entram em campo em busca da vitória e dos preciosos pontos na tabela. O clima no estádio está eletrizante, com a torcida empurrando os times rumo à vitória. Quem sairá vitorioso deste duelo? Só acompanhando para descobrir! É hora de muita emoção e futebol de qualidade, não perca nenhum lance dessa partida imperdível!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Luverdense tenta a reabilitação no Mato-grossense Sub 20

• Onde assistir Capital-TO x Mixto-MT ao vivo - Campeonato Brasileiro Série D nesta quarta-feira (12/06/2024)

• Onde assistir São José-SP x Patrocinense ao vivo - Campeonato Brasileiro Série D nesta quarta-feira (12/06/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.