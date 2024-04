Confronto emocionante no Campeonato Italiano

Alto contraste

A+

A-

Edifício sede da Petrobras Por: Fernando Frazão/Agência Brasil Edifício sede da Petrobras Por: Fernando Frazão/Agência Brasil (Cenário MT)

Estamos aqui para mais um emocionante confronto válido pela Rodada 31 do Campeonato Italiano, que acontecerá nesta segunda-feira, 08/04/2024, às 15h45 de Brasília. A Udinese enfrentará a Internazionale em busca de uma vitória crucial para suas pretensões na competição. Ambas as equipes entrarão em campo com muita determinação e vontade de conquistar os três pontos. O palco está montado para um duelo eletrizante e cheio de emoções. Fiquem ligados, pois teremos um grande espetáculo de futebol pela frente!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT

• Onde assistir Udinese x Internazionale ao vivo - Campeonato Italiano nesta segunda-feira (08/04/2024)

• Confronto com Criminosos: Suspeito morre em operação policial na fronteira

• Policiais do Bope da PM conciliam agilidade e precisão para frustrarem crimes com explosivos em MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.