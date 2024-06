Confronto emocionante: Operário-PR x Botafogo-SP ao vivo! É com muita emoção que trago para vocês mais um grande confronto pela Rodada 12 do campeonato, que acontecerá neste sábado, dia 22...

Onde assistir Operário-PR x Botafogo-SP ao vivo - Fase única neste sábado (22/06/2024). Foto: André Oito/OFC

É com muita emoção que trago para vocês mais um grande confronto pela Rodada 12 do campeonato, que acontecerá neste sábado, dia 22/06/2024, às 17h00 de Brasília. O Operário-PR enfrentará o Botafogo-SP em um duelo que promete muitas emoções e lances incríveis. As duas equipes estão em busca da vitória para subir na tabela e garantir uma boa posição na competição. Preparem-se para acompanhar cada lance e torcer pelo seu time do coração nesse jogo imperdível!

