Confronto emocionante: União Rondonópolis x Brasiliense ao vivo

Onde assistir União Rondonópolis x Brasiliense ao vivo - Primeira fase neste sábado (22/06/2024). Foto: Divulgação União

É com muita emoção que trazemos para vocês mais um confronto eletrizante pela Rodada 10 do campeonato, que acontecerá neste sábado, dia 22/06/2024, às 16h30 de Brasília. O União Rondonópolis enfrentará o Brasiliense em busca de mais uma vitória para se manter na parte de cima da tabela. Com um histórico de confrontos equilibrados, as duas equipes prometem um jogo repleto de emoção e lances incríveis. Preparem-se para acompanhar cada lance dessa partida imperdível!

