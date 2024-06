Confronto internacional: Estados Unidos x Brasil em amistoso Hoje é dia de mais um grande confronto internacional, entre as seleções dos Estados Unidos e do Brasil, em um amistoso que promete...

Alto contraste

A+

A-

Treino da Seleção Brasileira. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Hoje é dia de mais um grande confronto internacional, entre as seleções dos Estados Unidos e do Brasil, em um amistoso que promete muita emoção e belas jogadas. O jogo acontecerá nesta quarta-feira, 12 de junho de 2024, às 19h00 no horário de Brasília. As equipes entram em campo com o objetivo de testar suas formações e preparar-se para os desafios que estão por vir. A torcida está ansiosa para ver um espetáculo de futebol de alto nível, com muita técnica e garra em campo. Quem sairá vitorioso deste duelo? Só acompanhando para descobrir!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Luverdense tenta a reabilitação no Mato-grossense Sub 20

• Onde assistir Capital-TO x Mixto-MT ao vivo - Campeonato Brasileiro Série D nesta quarta-feira (12/06/2024)

• Onde assistir São José-SP x Patrocinense ao vivo - Campeonato Brasileiro Série D nesta quarta-feira (12/06/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.