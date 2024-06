Corpo de Bombeiros leva conscientização ambiental para crianças em Lucas do Rio Verde Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a equipe do Corpo de Bombeiros Militares da 13ª CIBM (Companhia Independente de Bombeiros...

Alto contraste

A+

A-

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a equipe do Corpo de Bombeiros Militares da 13ª CIBM (Companhia Independente de Bombeiros Militar), sediada em Lucas do Rio Verde, realizou uma palestra educativa para crianças de uma escola de idiomas na cidade. O evento, que aconteceu na manhã desta quarta-feira, teve como objetivo conscientizar os pequenos sobre a importância da preservação dos recursos naturais e o papel fundamental de evitar o uso indiscriminado do fogo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Corpo de Bombeiros realiza palestra em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente

• FGV divulga cronograma atualizado do concurso da Secretaria de Saúde de Mato Grosso

• Dia Nacional de Luta Contra Queimaduras: Saiba como prevenir acidentes no ambiente de trabalho



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.