CPI das Invasões em MT: Novos depoimentos sobre crimes ambientais

Cenário MT |Do R7

Alto contraste

A+

A-

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Invasões, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), colheu novos depoimentos na tarde desta segunda-feira (17), abordando as invasões urbanas e rurais no estado. Luciane Bertinato, secretária Adjunta de Gestão Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), respondeu aos questionamentos sobre denúncias de crimes ambientais, incluindo a perfuração e construção de poços artesianos por empresas especializadas na região do Contorno Leste, em Cuiabá.

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Publicidade

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Paysandu x CRB ao vivo - Campeonato Brasileiro Série B nesta terça-feira (18/06/2024)

• Onde assistir Novorizontino x Amazonas ao vivo - Campeonato Brasileiro Série B nesta terça-feira (18/06/2024)

• Onde assistir Guarani x Ituano ao vivo - Campeonato Brasileiro Série B nesta terça-feira (18/06/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.