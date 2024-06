CRB x Guarani: Confronto eletrizante pela Série B neste sábado!

Alto contraste

A+

A-

Onde assistir CRB x Guarani ao vivo - Fase única neste sábado (22/06/2024). Foto: Facebook CRB

Este sábado é dia de mais um grande confronto pela Rodada 12 do campeonato, com o CRB enfrentando o Guarani em busca dos três pontos. A partida promete muita emoção e lances incríveis, com as equipes buscando a vitória a todo custo. O duelo está marcado para este sábado, 22/06/2024, às 17h00 de Brasília. Os torcedores podem esperar um jogo disputado e cheio de reviravoltas, com as duas equipes lutando até o último minuto para sair com a vitória. É hora de acompanhar mais um jogo eletrizante do futebol brasileiro!

Leia a matéria completa no nosso parceiro CenárioMT

Leia mais em CenárioMT



• Onde assistir Grêmio x Internacional ao vivo - Fase única neste sábado (22/06/2024)

• Onde assistir Operário-PR x Botafogo-SP ao vivo - Fase única neste sábado (22/06/2024)

• Onde assistir CRB x Guarani ao vivo - Série B neste sábado (22/06/2024)



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.