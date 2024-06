Crise no Pantanal: Incêndios ameaçam a biodiversidade em 2024 O Pantanal brasileiro, um dos ecossistemas mais ricos e diversos do mundo, está enfrentando uma crise sem precedentes. No decorrer...

Cenário MT|Do R7 09/06/2024 - 10h13 (Atualizado em 09/06/2024 - 10h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share