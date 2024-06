Cenário MT |Do R7

Cuiabá arrasa o Fortaleza e deixa zona de rebaixamento O Cuiabá teve uma noite de gala e fez 5 a 0 no Fortaleza na tarde deste domingo (16), na Arena Pantanal. A partida valeu pela nona...

Lance de Cuiabá x Fortaleza. Foto: AssCom Dourado

O Cuiabá teve uma noite de gala e fez 5 a 0 no Fortaleza na tarde deste domingo (16), na Arena Pantanal. A partida valeu pela nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, com o Dourado marcando 10 gols em duas partidas.

