Cuiabá: Desafios e Programas de Combate ao Tabagismo na Capital Mato-Grossense Cuiabá se destaca como a quarta capital brasileira com maior percentual de fumantes adultos, com 11,8% da população declarando o...

Cuiabá é a quarta capital com maior taxa de fumantes adultos no Brasil

Cuiabá se destaca como a quarta capital brasileira com maior percentual de fumantes adultos, com 11,8% da população declarando o hábito de fumar. Segundo a pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas (Vigitel 2023), mais de 76 mil residentes na capital do Mato Grosso são usuários de cigarro. Entre eles, 1,8% fumam mais de 20 cigarros por dia, e 2,6% utilizam cigarros eletrônicos regularmente ou ocasionalmente. Estes dados ganham relevância no mês em que se celebra o Dia Mundial Sem Tabaco, em 31 de maio.

