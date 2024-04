Cuiabá é campeão mato-grossense!

Alto contraste

É campeão! O Cuiabá venceu o União Rondonópolis por 1 a 0 na tarde deste sábado (6), no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, pelo jogo de volta das finais do Campeonato Mato-Grossense e ficou com o título. No jogo de ida, em Cuiabá, o Dourado venceu por 1 a 0.

