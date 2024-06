Cenário MT |Do R7

Cuiabá e Vitória empatam sem gols em partida remarcada do Brasileirão O Cuiabá ficou no empate por 0 a 0 com o Vitória na noite desta quarta-feira (5), na Arena Pantanal, na capital mato-grossense. Esse...

Lance de Cuiabá x Vitória. Foto: AssCom Dourado

O Cuiabá ficou no empate por 0 a 0 com o Vitória na noite desta quarta-feira (5), na Arena Pantanal, na capital mato-grossense. Esse jogo foi remarcado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro

